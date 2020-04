Oliver Naesen: “Mijn Franse ploegmaats worden zot” woensdag 1 april 2020 om 08:50

Oliver Naesen hoopt dat straks de Ronde van Frankrijk doorgaat en dat er in het najaar nog enkele klassiekers worden afgewerkt. Dat vertelde de 29-jarige Belg tijdens een Facebook-interview voor Sportwereld. Verder had hij het over zijn Franse ploegmaats die hun huis niet mogen verlaten en zijn aflopend contract bij AG2R.

Oliver Naesen is in december van dit jaar einde contract bij zijn team. “Als klassiek renner wou ik eigenlijk wachten tot tussen de klassiekers en de Tour om mijn contract te bespreken. Want de goede contracten worden voor de Tour getekend. Voor mij is er niks veranderd. Het liefst zou ik gewoon mijn contract verlengen.”

Bij een aantal wielerteams – zoals bij Lotto-Soudal – is een deel van het personeel technisch werkloos en staan de renners zelfs een deel van hun loon af uit solidariteit met de medewerkers. Dat ziet Oliver Naesen niet echt zitten. “Solidariteit klinkt mooi in de krant, maar iedereen heeft zijn rekeningen die op het einde van de maand betaald moeten worden”, vertelde hij tijdens het interview. “Nee, ik sta er zeker niet voor te springen om een deel van mijn loon af te staan.” En daar hoeft de Oost-Vlaming zich voorlopig ook geen zorgen om te maken. “Wij hebben van de ploeg te horen gekregen dat iedereen die vast in dienst is zijn loon gewoon verder krijgt uitbetaald. ”

Wat betreft de wielerkalender van deze zomer en het najaar, leeft Naesen in hoop. Via Radio Peloton hoor ik dat ze toch wel rekenen op het programmeren van de voorjaarsklassiekers in het najaar. Daar is al mijn hoop op gericht, maar het is wachten op de UCI die een nieuwe kalender moet bekendmaken. De Tour? De start ervan is nog twaalf weken weg. Ik hoop echt dat hij doorgaat.” En als dat het geval is, dan verwacht hij dat dat mét Romain Bardet als kopman zal zijn. “Romain zou inderdaad enkel de Giro rijden. Ik heb hem daar nog niet over gesproken, maar ik kan me niet voorstellen dat hij nu de Tour niet zou willen rijden.”

Naesen heeft bij AG2R uiteraard een pak Franse ploegmaats. “Ik zit in een Whatsapp-groepje met hen en ik kan je vertellen dat die Fransen zot worden. Die gasten mogen momenteel niet buiten trainen. Het enige wat ze kunnen doen is anderhalf uur op de hometrainer fietsen. Dat is goed voor een keer, maar als die situatie nog langer blijft aanhouden, gaan die mannen doordraaien“, besluit Naesen.