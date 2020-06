Oliver Naesen baalt van ingekorte klassiekers: “Die 200-kilometergrens bestaat” zaterdag 13 juni 2020 om 14:43

Oliver Naesen baalt dat de vier overgebleven klassiekers van Flanders Classics worden ingekort vanwege de drukke kalender. “Een renner die over 200 kilometer de beste is, wint niet zomaar een koers van 260 kilometer. Want die 200-kilometergrens, die bestaat”, zo laat hij weten.

Naesen heeft zijn wedstrijden het liefst lang, zwaar en hard. En dus zijn de inkortingen voor de Vlaming een kleine streep door de rekening. “Jammer”, gaat Naesen verder bij Sporza. “In een koers van 260 kilometer moet je flink je best doen om voorin te eindigen. Die lange koersen zijn net het enige wat ik goed kan.”

“Voor mij blijft koers survival of the fittest. Daarom vind ik het zonde, al zal ik eind oktober misschien anders piepen”, aldus de klassiekerrenner van AG2R La Mondiale.