Oliver Naesen aanstoker van ‘complot der Belgen’ in Parijs-Nice

Opgemerkte actie van maar liefst elf Belgen in Parijs-Nice. In de geschiedenisloze rit naar Bollène zorgden zij voor animo door gezamenlijk in de aanval te trekken. Het leverde aanstoker Oliver Naesen zowaar de Prijs van de Strijdlust op. “Een leuk onderonsje onder maten”, glimlachte de Oost-Vlaming.

Met zijn elven sloegen ze plots de handen in elkaar. Oliver Naesen, Jasper Stuyven, Victor Campenaerts, Tim Declercq, Stan Dewulf, Edward Theuns, Thomas De Gendt, Philippe Gilbert, Yves Lampaert, Louis Vervaeke en Belgisch kampioen Dries De Bondt. “Het was een geschiedenisloze etappe, waarop het idee groeide om er iets leuks van te maken”, aldus Naesen na afloop.

“Ik weet, afspraken zijn verboden in de sport. Maar het is een leuk onderonsje onder maten geworden. Helaas was het peloton bij de pinken.” Naesen dokterde zelfs een tactisch plan uit. “Geen gemakkelijke logistieke operatie om de juiste renners van de juiste ploegen te kiezen, zodat de sprintersploegen niet zouden reageren”, verduidelijkte hij.

Briefing

“Iedereen die werd aangesproken, is meegesprongen”, genoot Naesen nog na. “De briefing was dan ook zeer goed. Iedereen wist perfect vanaf welke kilometer het ging gebeuren. Wie het had beslist? Die eer moet ik mezelf toekennen.” Tiesj Benoot, Dylan Teuns en Laurens De Plus reageerden volgens Naesen achteraf zelfs ontgoocheld. “Maar ik kon ze niet allemaal meenemen. Ik koos voor mannen onder de 70 kilogram…”

🚴🏻‍♂️💨 Un groupe de 11 coureurs belges a profité d’un changement de direction du vent pour à creuser un petit écart avec le peloton. 🚴🏻‍♂️💨 11 riders, all from Belgium, took advantage of the crosswinds to take a few seconds. #ParisNice pic.twitter.com/QlT2pb3fs9 — Paris-Nice (@ParisNice) March 11, 2021