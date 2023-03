Olav Kooij weer tweede: “Een beetje frustrerend, maar we maakten geen fouten”

Olav Kooij kwam in de tweede etappe van Parijs-Nice net tekort voor de zege: in Fontaineblue moest hij nipt de duimen leggen voor Mads Pederen. Het is voor de 21-jarige Nederlander zijn derde tweede plaats van het nog prille seizoen. In het flashinterview na afloop noemde hij dat ‘een beetje frustrerend’.

“Het was heel snel, door de wind in de rug en de lichte daling”, vertelde Kooij over de laatste tien kilometer. “Dan weet je dat het nerveus wordt en jongens gaan vechten voor hun positie. Maar eerlijk gezegd was het de hele dag al hectisch. Het was een rit voor waaiers, maar er stond niet echt wind. Toch was het heel nerveus. Het was in de finale moeilijk om vooraan te komen, maar we zaten in de juiste positie.”

Kooij begon zijn seizoen met een tweede plaats in de openingsrit van de Ronde van Valencia, achter Biniam Girmay. Daarna behaalde hij twee vierde plaatsen en nog een tweede plek in de UAE Tour. “Ik ben er een paar keer dichtbij geweest”, aldus de sprinter van Jumbo-Visma. “Dat is natuurlijk een beetje frustrerend, maar aan de andere kant hebben we vandaag geen fouten gemaakt.”

