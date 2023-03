Olav Kooij voert Jumbo-Visma aan in Grand Prix de Denain

Olav Kooij is donderdag de uitgesproken kopman van Jumbo-Visma in de Grand Prix de Denain. De Nederlandse sprinter won vorige week nog een rit in Parijs-Nice en lijkt dus klaar om een gooi te doen naar de zege in de midweekse kasseiklassieker.

Kooij is met zijn 21 jaar nog altijd erg jong, maar heeft al zestien profoverwinningen achter zijn naam staan. Vorig jaar boekte hij maar liefst twaalf overwinningen en in 2023 staat de teller voorlopig op één. Vorige week spurtte hij in Parijs-Nice nog op overtuigende wijze naar dagwinst, voor Mads Pedersen en Tim Merlier.

De snelle man is kortom prima op dreef en zal, nu die eerste zege van het seizoen binnen is, met nog meer vertrouwen aan de start staan van de GP Denain. Van de Nederlander weten we dat hij razendsnel is, maar Kooij is veel meer dan alleen een sprinter en draait zijn hand niet om voor een kasseistrook. Mochten we net als de voorbije jaren weer een sprint krijgen van een veertig- tot vijftigtal renners, dan is het zeker uitkijken naar de man van Jumbo-Visma.

Mocht Kooij er in de finale toch niet meer bijzitten, dan heeft Jumbo-Visma met Timo Roosen, Tosh Van der Sande en Tim van Dijke adequate vervangers in huis. Loe van Belle en Lars Boven, die normaal uitkomen voor de opleidingsploeg, vervolledigen de selectie.

