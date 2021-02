Olav Kooij toont zich in Omloop: “Redelijk tevreden met mijn koers”

In zijn eerste WorldTour-wedstrijd heeft Olav Kooij zich direct laten zien. De jongste deelnemer (19 jaar) maakte op een vijftigtal kilometer van het einde onderdeel uit van de groep der favorieten. “Op de Berendries zat er niks meer op”, zei hij na afloop.

De neoprof van Jumbo-Visma besloot vlak voor de Molenberg te reageren op een versnelling van de Zwitser Johan Jacobs (Movistar). Het tweetal wist daardoor met voorsprong aan de Molenberg te beginnen.

Onder leiding van Matteo Trentin en Zdenek Stybar werd op die heuvel een eerste grote schifting in het peloton doorgevoerd. Een kopgroep van een vijftiental renners, waaronder Davide Ballerini, Greg Van Avermaet, Sep Vanmarcke en Julien Alaphilippe, wist zich daar los te weken van het peloton.

“Vlak voor de Molenberg was het een goed moment om mee te springen. Ik heb daar niet getwijfeld. Na de Molenberg keek ik achterom en zag ik de groep met favorieten aansluiten. Daarna was het voor mij zolang mogelijk proberen met die mannen mee te gaan.”

Een tiental kilometer later plaatste wereldkampioen Alaphilippe een scherpe demarrage op de Berendries. Een aanval die het Jachtluipaard van Numansdorp niet meer kon beantwoorden. “Op de Berendries zat er niks meer op”, klonk het eerlijk aan de finish.

“Het was wel even in mijn arm knijpen als je ziet met welke mannen ik in die groep zat. Renners waar ik afgelopen jaar alleen nog op televisie naar keek. Maar veel tijd om daar bij stil te staan heb je niet. Het gaat zo snel en hard. Je zit continue op je limiet te fietsen. Uiteindelijk zijn die mannen gewoon nog twee maten te groot en moet ik daar genoegen mee nemen.”

“Al met al ben ik toch redelijk tevreden met mijn koers. Mijn ploegmaten heb ik nog redelijk kunnen afzetten aan het begin van de Muur van Geraardsbergen.”

De overwinning in Omloop Het Nieuwsblad ging naar Davide Ballerini. De Italiaan won met overmacht na een massasprint van een klein peloton. Kooij passeerde de finish uiteindelijk als 89e op bijna vijf minuten van de winnaar.