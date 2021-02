Het is meteen raak voor Deceuninck-Quick-Step in het Vlaamse voorjaar. In de Omloop Het Nieuwsblad ging de zege vandaag na een massasprint van een grote groep naar Davide Ballerini. “Een droom die uitkomt”, zei hij in het flashinterview.

“Ik heb geen woorden voor deze teamprestatie. Ik houd van dit team”, glunderde de 26-jarige Italiaan kort na zijn eerste klassiekeroverwinning. “Dit is de beste start van de klassiekers. Wij zijn hier en ik win.”

De Belgische ploeg was nadrukkelijk aanwezig in de koers. Met name wereldkampioen Julian Alaphilippe toonde zich verschillende keren. De kopgroep waar hij na de Molenberg deel van uitmaakte wist het echter niet vol te houden tot de finish. Vlak voor de Kapelmuur vond er een hergroepering plaats.

“Alaphilippe kwam daarna tegen mij zeggen: het is jouw dag. En als de wereldkampioen dat zegt, dan is dat zo. Ik ben heel blij dat ik het heb kunnen afronden.”

“Deze coronaperiode is voor veel mensen niet makkelijk. Ik wil de wedstrijdorganisatie graag bedanken dat ze deze koers mogelijk hebben gemaakt. Ga zo door!”, sloot hij af.

Voor Ballerini is het al zijn derde zege dit seizoen. Begin deze maand won hij de eerste en tweede etappe in de Tour de la Provence.