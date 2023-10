zaterdag 14 oktober 2023 om 08:26

Olav Kooij sprint dominant naar zege in Tour of Guangxi, volledige Nederlandse top-3

Olav Kooij heeft de derde etappe van de Tour of Guangxi gewonnen. De Nederlander van Jumbo-Visma sprintte dominant naar de overwinning in een massasprint. Rick Pluimers en Marijn van den Berg werden tweede en derde. Dries De Bondt is de nieuwe leider in het algemeen klassement.

Op de derde dag in de Tour of Guangxi moest er 134,3 kilometer gereden worden. Het parcours, van en naar Nanning, bestond uit vijf lokale rondes. Daarin moest er telkens een korte, maar zeer steile beklimming beklommen worden. Deze lag echter op ruime afstand van de finish, maar had wel een impact op het koersverloop.

Boni’s voor De Bondt

We kregen een sterke vroege vlucht van de dag. Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck), Jens Reynders (Israel-Premier Tech), Lukas Pöstlberger (Israel-Premier Tech), Julius Johansen (Intermarché-Circus-Wanty) en Frederik Wandahl (BORA-hansgrohe) sloegen de handen in elkaar.

Ondanks dat we te maken hadden met vijf hardrijders in de kopgroep, werden ze al op 20 kilometer van de streep ingerekend. De Bondt had zijn doel wel bereikt, hij zat voor de derde keer mee in de vroege vlucht en nam zes bonificatieseconden. De Belg was daardoor de virtuele leider.

Spannende en chaotische finale

Vervolgens kwamen we terecht op de korte klim. Die was maar net langer dan een kilometer, maar had wel een gemiddeld stijgingspercentage van 11,8%. Het peloton knalde deze heuvel op, waardoor heel wat sprinters overboord gingen. Na de top reden ook nog eens Luka Plapp en Matteo Jorgenson weg, waarna het alle hens aan dek was in het peloton.

Plapp en Jorgenson konden niet uit de klauwen van het peloton blijven. Een aantal sprinters konden de lastige klim overleven, waardoor zij hun ploeggenoten aan het werk zetten. Zo werd het duidelijk dat we een sprint gingen krijgen in Nanning. De renners werden in de finale nog even opgeschrikt door een valpartij, waarbij ook Arnaud De Lie betrokken was.

Kooij domineert

In de laatste kilometer kwam het initiatief van Jumbo-Visma. Kooij zat iets verder, maar kon toch vanuit een gunstige positie zijn sprint aangaan. Het Jachtluipaard van Numansdorp liet niemand meer in de buurt van zijn achterwiel komen, waarna hij alle tijd had om zijn handen in de lucht te steken. Rick Pluimers en Marijn van den Berg zorgden voor een mooie Nederlandse dag met een tweede en derde plaats.

Lionel Taminiaux (vijfde) en Laurenz Rex (achtste) zorgden voor twee Belgische vlaggen in de top-10. Dat was niet het enige succes voor België, want De Bondt nam de leiding over in het algemeen klassement. Jonathan Milan kwam niet aan sprinten toe, waardoor hij geen boni’s kon nemen en de leiderstrui verloor.