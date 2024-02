vrijdag 23 februari 2024 om 13:36

Olav Kooij snelt naar sprintzege (via fotofinish) in vijfde rit UAE Tour

De vijfde etappe in de UAE Tour 2024 is ten prooi gevallen aan Olav Kooij. De 22-jarige Nederlander van Visma | Lease a Bike was in de straten van Umm Al Quwain de snelste in de massasprint. Hij versloeg Tim Merlier (die sprintte op een leegloper) en Sam Welsford. Jay Vine kwam geen moment in de problemen en behield de rode leiderstrui.