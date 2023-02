Olav Kooij nipt geklopt: “Ik heb geen grote fouten gemaakt”

Olav Kooij greep in de vierde etappe van de UAE Tour net naast de zege. In de massasprint kwam de Nederlander enkele centimeters tekort ten opzichte van Juan Sebastián Molano. “Het was heel nipt”, zei de renner van Jumbo-Visma in het flashinterview na afloop.

Achter Molano en Kooij eindigde Sam Welsford van Team DSM als derde. “Ik wist dat Welsford rechts van me zat, maar ik wist niet dat Molano daar nog naast zat. Ik zag hem niet”, aldus Kooij. “Aan het einde kon ik mijn sprint rijden, ik maakte geen grote fouten. Het is jammer dat je tweede wordt met zo’n klein verschil, maar ik kan nergens echt spijt van hebben.”

Jumbo-Visma was een van de ploegen die ervoor zorgde dat de wedstrijd uitmondde in een massasprint. “We controleerden eerst Lennard Hofstede. We wilden natuurlijk een sprint. Daarna was het belangrijk om in een goede positie door de laatste bocht te komen, maar ook weer niet te ver van voren. Het was nog best ver naar de streep. We hebben het plan behoorlijk goed uitgevoerd.”

Kooij staat na vandaag aan de leiding in het puntenklassement. Wat moet hij doen om zijn trui te verdedigen, wilde de interviewer weten. “Winnen, denk ik”, lachte Kooij, die vervolgens zei te hopen dat hij morgen al raak zal schieten.

