Juan Sebastián Molano klopt Olav Kooij na chaotische massasprint in UAE Tour

Niet Tim Merlier, Dylan Groenewegen of Caleb Ewan, maar Juan Sebastián Molano heeft de vierde etappe in de UAE Tour op zijn naam geschreven. De Colombiaan van UAE Emirates wist een chaotische massasprint naar zijn hand te zetten, al was het verschil met Olav Kooij (2e) en Sam Welsford (3e) zeer nipt. Remco Evenepoel gaat nog altijd aan de leiding in het algemeen klassement.

Na de eerste krachtmeting tussen de klimmers op Jebel Jais, was het vandaag weer sprinten geblazen. Voor de vierde etappe zakte de UAE Tour af naar het emiraat Dubai, voor een 174 kilometer lange fietstocht richting de finish in de haven van Dubai, over het opgespoten palmboomvormige eiland Palm Jumeirah. Het leek op het eerste gezicht een ideale etappe voor de snelle mannen, en dus was het uitkijken naar onder meer Tim Merlier, Caleb Ewan, Sam Bennett, Olav Kooij, Mark Cavendish en Dylan Groenewegen.

Drie koplopers

Maar eerst ging de aandacht uit naar drie andere renners. De jonge Fransman Alex Baudin van AG2R Citroën trok al vroeg ten aanval en kreeg het gezelschap van twee Italianen van Green Project-Bardiani CSF-Faizanè, Alessandro Tonelli en Samuele Zoccarato. Deze drie vluchters wisten een maximale voorsprong te vergaren van net geen drie minuten. In het peloton was men niet van plan om de koplopers al te veel ruimte te geven, dat werd al snel duidelijk.

In het peloton namen de mannen van Jumbo-Visma, in dienst van Olav Kooij, hun verantwoordelijkheid. De Nederlandse formatie kreeg op een bepaald moment ook steun van Lotto Dstny en BORA-hansgrohe, de ploegen van Caleb Ewan en Sam Bennett. Hierdoor liep de voorsprong langzaam maar zeker terug, maar desalniettemin hielden de drie koplopers erg goed stand. Pas op drie kilometer van de finish was het verhaal van Tonelli, Zoccarato en Baudin uitgespeeld, en konden we ons écht gaan opmaken voor de sprint.

Vijf Nederlanders bij de eerste zeven

Geen enkele ploeg wist echt de bovenhand te houden in de laatste kilometers, waardoor we een behoorlijk chaotische voorbereiding kregen op de sprint. Topsprinters als Ewan, Bennett en Cavendish lieten zich wegdrummen en kwamen er uiteindelijk niet aan te pas. Fernando Gaviria kreeg wel de ruimte om te sprinten, maar kwam veel te vroeg op kop en werd zo nog overvleugeld door Sam Welsford. De rappe Australiër van Team DSM werd op de streep echter nog geklopt door Kooij en bovenal Molano. Die laatste wist zijn wiel net iets eerder over de streep te drukken.

Kooij kwam net te kort en moest dus genoegen nemen met de tweede plaats, Welsford werd derde. Met Kooij, Arvid de Kleijn (4e), Dylan Groenewegen (5e), Danny van Poppel (6e) en Marijn van den Berg (7e) kleurt de top-10 erg Nederlands. Vrijdag krijgen mannen als Groenewegen, Ewan en Merlier normaal gesproken weer een herkansing, aangezien de vijfde etappe van de UAE Tour ook weer zo goed als vlak is.