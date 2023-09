woensdag 6 september 2023 om 16:38

Olav Kooij na vierde zege op rij: “Winnen went niet”

Olav Kooij was na afloop van zijn ritzege in de Tour of Britain opnieuw zeer blij. De Nederlander van Jumbo-Visma boekte zijn vierde zege op rij en zei daarna: “Nee, deze ronde was geen specifiek doel voor mij. Ik wil gewoon zo consistent mogelijk zijn. Dit is wel heel goed voor mijn zelfvertrouwen.”

Wie woensdag de tv aanzette om te kijken naar de slotfase van de Tour of Britain, moet even gedacht hebben naar een herhaling van de dagen ervoor te kijken. Dat was niet het geval. In Newark-on-Trent was de jonge Nederlander alweer de beste. “Het winnen went niet, hoor”, vertelt Kooij. “Het blijft altijd lekker, maar het is ook elke keer weer heel lastig.”

“Wij moesten vandaag controleren, maar verloren Edoardo Affini op een aantal kilometer van de streep waardoor we het met een mannetje minder moesten doen. In de finale verloor ik ook nog even Wout van Aerts wiel, maar gelukkig kon ik hem weer terugvinden in de laatste honderden meters. Soms moet je ook wachten op het juiste moment. De jongens hier weten wat ze moeten doen.”

Woensdag bleef Kooij uiteindelijk Casper van Uden voor. “Hier gaan we genieten”, eindigt hij. “De komende dagen gaan we wel zien of er nog meer in zit.”