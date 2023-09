woensdag 6 september 2023 om 16:28

Vier op vier: Olav Kooij opnieuw heer en meester in Tour of Britain

Olav Kooij heeft ook de vierde etappe in de Tour of Britain gewonnen. In Newark-on-Trent bleek de sprinter uit Numansdorp opnieuw oppermachtig. Casper van Uden van Team dsm-firmenich werd tweede en zorgde zo voor een Nederlands een-tweetje.



De vierde rit in Groot-Brittannië speelde zich af in het Engelse graafschap Nottinghamshire. Tussen Sherwood Forest en Newark-on-Trent moesten de renners 166 kilometer afleggen. Na drie eerdere zeges waren alle ogen weer gericht op Jumbo-Visma, dat in Manchester, Wrexham en Beverley had gewonnen met Kooij na een sublieme lead-out van Wout van Aert.

Woensdag reed er geruime tijd een kopgroep met daarbij twee renners van Tour de Tietema-Unibet vooruit. Harry Tanfield, die in rit één en drie al meezat, en Abram Stockman, die in de vlucht op dag twee zat, waren de coureurs die de vlucht van de dag vormden en een maximale voorsprong van iets minder dan drie minuten bij elkaar reden. James Fouché zat ook even mee in de kopgroep, maar hij liet zich halverwege de rit uitzakken in het peloton nadat hij de enige bergpunten van de dag had verzameld.

Goede lead-out Van Aert

Tanfield en Stockman konden niet veel beginnen tegen het geweld van Jumbo-Visma en dus werd duidelijk dat er in Newark-on-Trent gesprint zou worden. Wéér was de lead-out van Van Aert geweldig, waardoor Kooij in perfecte positie aan zijn sprint kon beginnen. De jonge sprinter moest in de laatste 50 meter nog flink doortrappen om Van Uden voor te blijven, maar Kooij hield het vol en is voorlopig nog altijd onklopbaar.

De Tour of Britain kent nog vier etappes. Grote kans dat Kooij de komende dagen zijn zege-aantal nog verder uitbreidt, aangezien de ritten naar Felixstowe en Harlow de komende dagen weer zo goed als vlak zijn.