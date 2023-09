Olav Kooij moest van ver komen in sprint Gooikse Pijl: “Al denk ik niet dat dat een nadeel was”

Het was geen traditionele, ‘saaie’ aanloop naar de massasprint. In de finale probeerde een grote kopgroep zich nog af te scheiden, maar uiteindelijk keerde het peloton met de sprinters weer terug. “Toen de kopgroep dichterbij kwam, dachten meerdere ploegen dat er nog wat mogelijk was”, blikt Kooij terug. “Ik zat in de tweede groep, maar uiteindelijk kwam alles weer samen en konden we gaan sprinten.”

Ploegleider Frans Maassen keek ook nog terug op de finale. “Alle topsprinters zaten in de tweede groep, maar staken toch weer over naar het voorste gedeelte”, vertelde hij. “Wij verloren elkaar met 2,5 kilometer te gaan, waardoor we niet de lead-out konden doen die we wilden. Uiteindelijk moeten we genoegen nemen met de tweede plek.”