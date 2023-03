Olav Kooij wint na ‘goede keuze’ in Parijs-Nice: “Mijn mooiste zege tot nog toe”

De eerste twee etappes moest hij genoegen nemen met ereplaatsen, maar donderdag was het wel raak voor Olav Kooij: hij sprintte naar ritwinst in Parijs-Nice. Daar was hij enorm blij mee, liet hij in het flashinterview na afloop weten. “Ik heb vorig jaar een paar wedstrijden gewonnen, maar dit is zeker de mooiste tot nog toe”, aldus de sprinter van Jumbo-Visma.

“Ik zat een beetje ver bij het ingaan van de laatste kilometer”, keek Kooij terug op de finale. “Toen nam ik de linkerkant van de rotonde, wat een goede keuze was. Ik kwam in goede positie, waarna Edoardo Affini voorbijkwam. Daarna zat ik in het wiel van Pedersen. Dit keer kon ik daar uitkomen.”

De overwinning voelde een beetje als revanche, nadat hij dinsdag geklopt werd door Pedersen. “Tweede worden is niet slecht, maar het gaat om winnen. Ik ben dus heel blij dat dat lukte. We kwamen hier met hoge verwachtingen, dus ik ben blij dat ik deze zege kon pakken, nadat we ook al de ploegentijdrit wonnen. Er komen nu geen kansen voor de sprinters meer, dus het is nu weer aan Jonas.”

