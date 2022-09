Olav Kooij grijpt naast medaille in Wollongong: “Niet waar we voor kwamen”

Olav Kooij was vooraf een van de grote favorieten voor het WK wielrennen bij de beloften, maar de Nederlandse kopman strandde op de vijfde plaats in Wollongong. In de sprint om de derde plaats, achter winnaar Yevgeniy Fedorov en nummer twee Mathias Vacek, werd hij geklopt. “Dit is niet waar we voor kwamen, maar dat is koers”, reageert Kooij.

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

Al voor de start kreeg Kooij een tegenslag te verwerken, want Mick van Dijke kon vanwege een positieve coronatest niet starten. Hij had daardoor alleen Tim van Dijke, Axel van der Tuuk en Casper van Uden in dienst. “We zaten niet mee in de vlucht van de dag, dus moesten we daarna gokken. We namen wel wat controle, maar konden niet de hele koers dragen. Uiteindelijk konden we in de finale wel tijd terugpakken”, vertelt de sprinter aan Eurosport.

“Ik voelde mij goed op de klimmetjes in de laatste rondes. Zo kon ik goed mee met het voorste peloton”, aldus Kooij. In de finale zag hij dat Fedorov en Vacek een voorsprong hadden. “Ik moest wat geluk hebben dat alles samen zou komen voor de streep. Maar dat gebeurde niet en dat is jammer.”

Kooij zat geïsoleerd in de finale, waardoor hij afhankelijk was van de concurrentie. “Frankrijk had wat mannen en België ook, dus ik hoopte dat zij het gat zouden dichten. Maar dat lukte ze niet. Dan moet je blij zijn met de sprint voor brons, maar ook daarin werd ik geklopt”, geeft hij aan. Søren Waerenskjold en Madis Mihkels waren sneller, waardoor Kooij vijfde werd. “Dat is niet waar we voor kwamen, maar dat is koers.”