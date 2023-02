Olav Kooij geklopt door Girmay in Valencia: “Wilde mijn sprint later beginnen”

Olav Kooij was de grote favoriet voor de eerste massasprint in de Ronde van Valencia, maar de Nederlandse kopman van Jumbo-Visma werd in Altea geklopt door Biniam Girmay. “We wisten dat het lastig ging worden”, erkende Kooij meteen na afloop bij Eurosport.

De openingsetappe in Valencia was namelijk alles behalve makkelijk met twee beklimmingen halverwege de rit. “Op de eerste klim losten ze mij, maar omdat we een strak tempo reden kon ik terugkeren. De tweede klim, de Bernia, ging iets makkelijker omdat ik de wielen kon blijven rijden. Daardoor kon ik goed overleven”, blikt Kooij terug.

“We wisten dat we daarna gingen sprinten”, aldus Kooij, die in het wiel zat bij Movistar en geen antwoord had op Girmay. Het toptalent uit Eritrea zette zijn sprint al vroeg aan. “Zelf kwam ik vroeg in de wind. Eigenlijk wilde ik mijn sprint ook later beginnen, maar Girmay zat links en had een gat. Hij was gewoon sneller en verdiende de zege.”

“Maar ik kan wel blij zijn met de prestatie. Het is mijn eerste wedstrijd van het jaar en dit is iets om verder op te bouwen voor wat nog komen gaat”, ziet Het Jachtluipaard van Numansdorp er ook positieve punten in.

Lees meer: Biniam Girmay boekt eerste seizoenszege in Valencia, Olav Kooij tweede