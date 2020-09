Olav Kooij: “Dit is een overwinning van een hoog niveau” dinsdag 1 september 2020 om 13:48

Olav Kooij is nog altijd maar achttien jaar oud en zal halverwege 2021 overstappen naar de WorldTour-formatie van Jumbo-Visma, maar heeft zijn eerste profzege al beet. De talentvolle sprinter won de ochtendrit in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali.

Kooij bleek aan de finish in Gatteo sneller dan Ethan Hayter en Phil Bauhaus. De jongeling won eerder dit jaar al twee eendagswedstrijden in Kroatië en de GP Kranj in Slovenië, maar kan het dus ook al op een hoger niveau. “Het was een hectische finale”, blikt Kooij terug op de website van Jumbo-Visma.

“Op zevenhonderdvijftig meter van de streep was er nog een rotonde. Dat was een cruciaal punt, maar ik zat goed gepositioneerd dankzij mijn ploeggenoten. Op tweehonderd meter van de finish ben ik aangegaan. Ik voelde meteen dat ik de benen had om te winnen. Het deelnemersveld is erg sterk hier.”

“Dit is een overwinning van een hoog niveau met diverse WorldTour-teams aan de start”, gaat Kooij verder. “Ik ben erg blij dat ik deze etappekoers begin met een overwinning.” De Nederlander zal vanmiddag de ploegentijdrit van 13,3 kilometer afwerken in de leiderstrui.