Olav Kooij dicht bij de zege in CRO Race: “Hij werd een beetje gehinderd door de winnaar”

Olav Kooij was dicht bij de etappezege op de openingsdag van de CRO Race. In Varaždin werd de pas 19-jarige sprintkopman van Jumbo-Visma goed afgezet door de broers Mick en Tim van Dijke, maar zag hij Phil Bauhaus in de laatste honderd meter nog voorbijkomen.

Na afloop maakte de sprint in de bochtige, technische finale de tongen los. Bauhaus zou van zijn lijn zijn afgeweken en daarbij Kooij de pas hebben afgesneden. De Duitse sprinter van Bahrain Victorious mocht zijn overwinning echter gewoon houden, zo bleek uit de officiële uitslag die de organisatie later communiceerde. Ook werd hij de eerste leider. Voor de snelle Nederlander restte de tweede plaats en de jongerentrui.

“Het is balen dat ik het niet kon afmaken”, blikte Kooij terug. “We hadden voor de koers een goed plan uitgetekend voor de finale en het was mooi om te zien dat we het ook konden uitvoeren. Het is uiteraard erg jammer dat ik dan als tweede eindig, maar over ons optreden kunnen we tevreden zijn”, aldus de nummer drie van het wereldkampioenschap voor beloften, dat afgelopen week werd verreden.

Het plan dat de ploeg vooraf had gemaakt kwam bijna uit, zag ploegleider Sierk Jan de Haan. “Mick en Tim waren de laatste mannen voor Olav in de sprint, met ook goede steun van de andere ploeggenoten in de kilometers daarvoor. Door de sterke leadout van Tim en Mick kon Olav perfect aan zijn sprint beginnen. In de laatste bocht werd hij een beetje gehinderd door de winnaar. Het is knap hoe we in positie kwamen en ik ben blij hoe we het plan hebben uitgevoerd.”