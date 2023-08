woensdag 23 augustus 2023 om 18:56

Olav Kooij derde in openingsrit Renewi Tour: “Zat helaas achter de valpartij”

Olav Kooij reed misschien wel de snelste sprint van allemaal in de Renewi Tour, maar omdat de kopman van Jumbo-Visma te ver van achteren zat kwam hij slechts als derde over de streep. Na afloop vertelde hij op de ploegsite dat hij achter de valpartij zat die plaatsvond op 1,8 kilometer van de finish. “Dan weet je dat het lastig wordt”, aldus Kooij.

“De valpartij was net voor een cruciale bocht en daar zat ik helaas achter”, blikt hij terug. “Er stond wel een lichte tegenwind, dus ik hoopte nog van iets verder te kunnen komen. Gelukkig had ik genoeg ruimte, maar een overwinning zat er niet meer in.”

De zege in de massasprint in Ardooie ging naar Jasper Philipsen, die landgenoot Tim Merlier voorbleef. Aan de andere kant van de weg sprintte Kooij dus naar een derde plaats. “Mijn gevoel in de sprint was oké. Waarschijnlijk volgt er nog een nieuwe kans in de vierde etappe. Het is in elk geval mooi om te sprinten in zo’n sterk deelnemersveld”, vertelt Kooij.

Door zijn derde plaats mag de Nederlandse sprinter donderdag in de individuele tijdrit in Sluis (13,6 kilometer) straten in de oranje-rode jongerentrui.