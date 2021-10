Olav Kooij blij met tweede zege: “Maar het is niet fijn om veel jongens te zien vallen”

Olav Kooij wist overeind te blijven in de chaotische de vierde etappe van de CRO Race en zijn tweede dagzege in de Kroatische ronde binnen te slepen. De jonge sprinter van Jumbo-Visma was vanzelfsprekend blij met zijn nieuwe overwinning, maar zag ook zijn ploeggenoten Mick en Tim van Dijke vallen.

De finale van de vierde etappe naar Crikvenice was zwaar met enkele heuvels, maar het was niet te lastig om de pure sprinters overboord te gooien. De slotfase was bochtig en technisch, en net voorbij de rode vod voor de laatste kilometer gingen meerdere renners in een smalle linkerbocht onderuit, onder wie de broers Van Dijke. Kooij zag het gebeuren: “Het voelt goed om te winnen, maar aan de andere kant is het niet fijn om veel jongens te zien vallen.”

Ploegleider Maarten Wynants was trots op zijn team. “De jongens deden alles perfect. Je ziet dat het vertrouwen groot is na de resultaten van de afgelopen dagen. Olav zat keurig in positie en won met overmacht, dus dat was top. Mick en Tim lagen helaas bij de valpartij, maar zij zijn oké. Morgen is de koninginnenrit, maar de aankomst is niet bergop. We staan kort in het klassement met Mick.”

“De mannen zijn conditioneel goed in orde, dus hopelijk komt het in de finale samen en kunnen we weer meedoen om de zege”, zei de 39-jarige Belg, die eerder dit jaar zijn fiets aan de haak hing, tot slot.