Olav Kooij achtste in Gent-Wevelgem: “Wisten dat het op de Kemmelberg moest gebeuren”

Olav Kooij kwam vandaag als achtste over de streep in Gent-Wevelgem. Hij zag zijn ploeggenoten Christophe Laporte en Wout van Aert de zege verdelen. “Als die gasten ervandoor gaan op de Kemmel, weet je dat de besten uit koers vertrokken zijn”, aldus de 21-jarige Kooij.

Kooij kijkt tevreden terug op hoe zijn Jumbo Visma vandaag als ploeg gepresteerd heeft. “Als Wout en Christophe weg zijn, wordt het lastig voor de andere ploegen om te achtervolgen. Hierdoor konden Nathan en ik wat meer afwachten”, aldus het Jachtluipaard van Numansdorp.

260 kilometer in de regen

Ondanks dat Kooij zijn debuut maakte in deze Vlaamse klassieker, viel de afstand en zwaarte hem niet tegen. “We wisten dat het op de Kemmelberg moest gebeuren, want er stond weinig wind. De regen maakte het dan wel weer heel lastig. Je zit het hier ook aan de gezichten van de andere renners, dit was een zware editie”, concludeert Kooij.