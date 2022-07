Oier Lazkano wint tweede rit Tour de Wallonie na late uitval, Robert Stannard leider

Oier Lazkano heeft zondag in Hervé de tweede etappe van de Tour de Wallonie op zijn naam geschreven. De coureur van Movistar reed de hele dag in de ontsnapping, werd in de finale opgeslokt door een favorietengroep en reed daar vlak voor de finish weer uit weg. Na een heuvelachtige koers van 176,8 kilometer kwam Lazkano solo over de meet. Robert Stannard eindigde als vierde en is de nieuwe leider.

Deze rit zou eigenlijk vorig jaar al verreden moeten zijn in de Tour de Wallonie, maar door overstromingen moest deze passage noodgedwongen worden uitgesteld. Het beloofde een loodzware etappe te worden, met onder meer La Rédoute (1,5 kilometer aan 10,5%) de Côte de Cornesse (1,1 km aan 12%) in de laatste 60 kilometer. De finale rond Hervé was iets minder lastig, maar ook zeker niet vlak.

Kopgroep met Campenaerts, Vermeersch en Theuns

Al vroeg in de rit reden Victor Campenaerts (Lotto Soudal), Oier Lazkano (Movistar), Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck), Edward Theuns (Trek-Segafredo), Ivo Oliveira (UAE Emirates) en Ben Swift (INEOS Grenadiers) weg. Zij reden ruim vier minuten weg bij het peloton, waar vroeg in de rit klassementsleider Julian Alaphilippe de eerste tussensprint had gewonnen. De wereldkampioen pakte zo drie belangrijke bonificatieseconden.

In het peloton was het Cofidis dat de achtervolging leidde, onder meer over de Redoute. Dat was wel het punt waar de finale geopend werd. Campenaerts en Lazkano bleven van de vlucht het langst over, terwijl achter hen een grote favorietengroep ontstond. Daarin zaten onder meer Greg Van Avermaet, Cian Uijtdebroeks, Ben Turner, Lorenzo Rota, Harm Vanhoucke en Xandro Meurisse. Die groep werd echter weer ingerekend voor het peloton.

Favorietengroep maakt zich los

Een volgende uitvalspoging van veertien renners had meer succes. Opnieuw waren Van Avermaet, Uijtdebroeks en Vanhoucke mee, net als onder meer Guillaume Martin, Maxim Van Gils, Jesús Herrada, Robert Stannard en Mattias Skjelmose. Zij sloten 20 kilometer voor de finish aan bij Campenaerts en Lazkano.

In de lastige finale rond Hervé spatte de kopgroep opnieuw uit elkaar. Lazkano probeerde het nog een keer in de laatste vijf kilometer en hij kreeg Loic Vliegen en Jesús Herrada achter zich aan in de slotkilometers. De Movistar-renner hield echter stand en kwam solo over de streep, vlak voor een moegestreden Vliegen. Herrada werd derde.

In het groepje daarachter kwam Robert Stannard als vierde over de finish. De 23-jarige Australiër van Alpecin-Deceuninck was in de openingsrit al derde op de Muur van Hoei en neemt de leiderstrui over van wereldkampioen Julian Alaphilippe.