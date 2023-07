Officieel: Tour de France Femmes 2024 begint in Rotterdam, drie ritten in Nederland

Eind juni wist WielerFlits al te melden dat de Tour de France Femmes in 2024 begint in Nederland, maar vandaag bracht organisator ASO het nieuws dan ook officieel naar buiten. Het Grand Départ wordt georganiseerd door Rotterdam, Dordrecht en Den Haag. Drie van de in totaal acht etappes worden verreden op Nederlandse bodem.

De Tour de France Femmes begint volgend jaar op maandag 12 augustus, een dag nadat de Olympische Spelen in Parijs zijn afgelopen. De zevendaagse rittenkoers gaat van start met een rit-in-lijn van Rotterdam naar Den Haag. De dag erna staan er twee etappes op het programma. Eerst is er een ochtendrit van Dordrecht naar Rotterdam en ’s middags volgt nog een tijdrit in die laatste stad. Op woensdag verlaat de ronde Nederland. Hoe de route er voor de rest uitziet, wordt op 25 oktober bekendgemaakt in Parijs.

De Tour de France Femmes is in 2024 toe aan haar derde editie. Het zal de eerste keer worden dat er buiten Frankrijk wordt gestart. “Het was voor de ASO een logische keuze om de grootste wielerwedstrijd van de wereld naar het centrum van het vrouwenwielrennen te brengen”, legt koersdirecteur Marion Rousse uit. “De afgelopen seizoenen waren de Nederlandse rensters dominant. Als we vertrekken in het land van deze kampioenen, zal er een groot volksfeest op gang komen.”

De komende editie van de Tour de France Femmes begint op zondag 23 juli in Clermont-Ferrand. Annemiek van Vleuten, die vorig jaar de eerste editie van het evenement won, gaat proberen haar titel te verdedigen. De winnares van de eerste Tour de France Femmes zal in 2024 het Nederlandse Grand Départ niet als renster meemaken: na dit seizoen hangt ze haar fiets aan de haak.

Lees ook: Tour de France Femmes start in 2024 definitief in Nederland