Eerste duel Mathieu van der Poel – Wout van Aert komt er in Namen

Het zat er al even aan te komen en het is ons vandaag bevestigd: Wout van Aert voegt de Wereldbeker in Namen aan zijn programma toe. Het wordt de eerste van al bij al behoorlijk wat wedstrijden waarin beide toppers de komende weken samen aan de start zullen staan.

Wedstrijden waarin Van der Poel en Van Aert allebei starten

20 december 2020: Namen – Wereldbeker

23 december 2020: Herentals – X²0 Trofee

01 januari 2021: Baal – X²O Trofee

23 januari 2021: Hamme – X²O Trofee

31 januari 2021: Oostende – WK

Los hiervan bestaat de mogelijkheid dat de twee elkaar nog een paar keer treffen. Zo gaf Van der Poel in het interview van deze week aan dat hij deze winter dertien of veertien crossen zal betwisten, terwijl er slechts tien op zijn voorlopige programma staan. Dat zijn naast de vijf hierboven ook Antwerpen, Gavere, Heusden-Zolder, Bredene en het NK. Dus kunnen er uit onderstaand lijstje nog een viertal crossen bijkomen.

Ook Van Aert zal wellicht nog een aantal wedstrijden toevoegen, want hij heeft na Namen nog maar vijf wedstrijden op de agenda staan. Al moet de Jumbo-Vismakopman onder meer rekening houden met de bevalling van vrouwlief Sarah. Hieronder vindt u de mogelijke opties.

Optioneel

22 december 2020: Essen – Ethias Cross (voorlopig nog geen van beide)

26 december 2020: Heusden-Zolder – Superprestige (voorlopig alleen Van der Poel)

27 december 2020: Dendermonde – Wereldbeker (voorlopig nog geen van beide)

30 december 2020: Bredene – Ethias Cross (voorlopig alleen Van der Poel)

02 januari 2020: Gullegem – losse cross (voorlopig nog geen van beide)

03 januari 2020: Hulst – Wereldbeker (voorlopig nog geen van beide)

24 januari 2020: Overijse – Wereldbeker (voorlopig nog geen van beide)