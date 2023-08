Oekraïens talent Andrii Ponomar verlaat Arkéa-Samsic om dichter bij familie te zijn

De wegen van Arkéa-Samsic en de Oekraïner Andrii Ponomar scheiden. In onderling hebben de twee partijen het contract dat hen bond beëindigd. Ponomar gaat voor een Italiaans team rijden, zodat hij dichter bij zijn familie kan zijn, klinkt het in een persbericht van Arkéa-Samsic. Sinds de oorlog in Oekraïne woont de 20-jarige renner in Italië, net als zijn moeder en zus.

“We willen Andrii, een heel aardig persoon, bedanken voor de paar maanden bij onze ploeg”, schrijft het Franse WorldTeam, dat Ponomar deze winter overnam van Drone Hopper – Androni Giocattoli. “Bedankt voor je altijd goede humeur ondanks de geopolitieke situatie waar jij en je gezin al maanden mee te maken hebben.”

Ponomar wist in 2023 nog geen korte uitslagen te behalen. Vorig jaar werd hij tiende in de Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini. Ook reed hij toen de Giro d’Italia uit.

Plek voor Démare?

Met het vertrek van Ponomar komt er bij Arkéa-Samsic een plekje vrij. Het lijkt erop dat die zal worden opgevuld door Arnaud Démare. Volgens Le Parisien wordt het contract van de Franse sprinter bij Groupama-FDJ per 1 augustus ontbonden en heeft hij al onderdak gevonden bij Arkéa-Samsic. Démare en Groupama-FDJ geraakten deze zomer in conflict, nadat de sprinter niet werd geselecteerd voor de Tour de France.

