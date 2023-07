‘Groupama-FDJ ontbindt contract Arnaud Démare’

De wegen van Arnaud Démare en Groupama-FDJ scheiden op 1 augustus, als we Le Parisien mogen geloven. Groupama-FDJ laat het contract met de Franse sprinter na twaalf jaar ontbinden. Démare zou al onderdak hebben gevonden bij Arkéa-Samsic voor de rest van het seizoen

Démare en Groupama-FDJ geraakten deze zomer in conflict, nadat de sprinter niet werd geselecteerd voor de Tour de France. De Fransman reageerde daarna van zich af in de media: “Ik ben boos en terneergeslagen, aangezien ik echt hard heb gewerkt om goed te zijn voor de Tour. Ik heb in de winterperiode bepaalde opofferingen moeten doen en ik wist al langer dat ik maar één ploeggenoot mee zou krijgen voor de sprints.”

“Het was helemaal geen wedstrijd tussen Thibaut en mij. Een goede samenwerking met Pinot en ook David Gaudu was zeker mogelijk.” Het Franse WorldTeam besloot echter alles op alles te zetten voor een podiumplaats van David Gaudu, die uiteindelijk als negende zou eindigen.

Na afloop van La Grande Boucle reageerde ploegbaas Marc Madiot nog eens op de situatie: “Hij haat me waarschijnlijk en dat is normaal. Ik hoop dat tijd de wonden zal helen.” Dat lijkt niet te gebeuren: volgens de Franse krant koerst vanaf Démare vanaf 1 augustus voor Arkéa-Samsic.

