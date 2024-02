woensdag 7 februari 2024 om 17:08

‘Odd Christian Eiking kan seizoen afmaken bij Uno-X Mobility’

Odd Christian Eiking blijft dan toch profwielrenner in 2024. Volgens de Noorse website Landevei staat de 29-jarige coureur op het punt op een eenjarig contract te tekenen bij Uno-X Mobility.

Eiking verkeerde lange tijd in onzekerheid over zijn toekomst, nadat zijn contract bij EF Education-EasyPost niet werd verlengd. De Noor, die in 2021 meerdere dagen de rode leiderstrui droeg tijdens de Vuelta a España, werd recent nog wel gelinkt aan Intermarché-Wanty. Dat draaide uiteindelijk op niets uit.

Nu lijkt ’thuisploeg’ Uno-X Mobility de carrière van Eiking te redden. Er zou een akkoord liggen voor een contract tot het einde van 2024. Uno-X Mobility heeft momenteel 29 renners onder contract en kan dus nog een plek invullen, voordat het het maximum van 30 renners bereikt. Het zou de eerste transfer worden voor Uno-X-manager Thor Hushovd.

Uno-X Mobility en Eiking wilden de transfer nog niet bevestigen.

