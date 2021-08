Odd Christian Eiking: “Hopelijk kan ik ook morgen de trui houden”

Odd Christian Eiking mag zich opmaken voor zijn tweede dag op rij in de rode trui. In de elfde rit van de Vuelta a España zag de Noor Primož Roglič wel inlopen, maar zijn voorsprong was groot genoeg om aan de leiding te blijven in het algemeen klassement.

“Mijn belangrijkste concurrenten voor de trui zaten vooraan, met Primož Roglič strijdend voor de overwinning en Guillaume Martin die het ook goed doet. Ik wilde niet teveel tijd verliezen, dus ik volgde slechts en dat resulteerde in een top 10-finish. Ik ging Martin in de laatste meters voorbij om de top-10 binnen te komen, ik ben blij dat het lukte”, reageerde Eiking nadat hij als tiende de streep had bereikt in Valdepeñas de Jaén.

De Noor van Intermarché-Wanty-Gobert genoot ervan om in de rode trui door Spanje te rijden. “Ik bekijk het dag per dag, vandaag was eigenlijk wat zwaarder dan ik had verwacht – met de hele tijd de wind in de staart en een stevig tempo van de ploegen die het bij elkaar wilden houden voor de strijd om de etappezege. Het was echt zwaar, maar ik ben blij dat ik de trui kon houden. Hopelijk lukt dat morgen ook.”