O’Connor (3e) laat zich zien in de aanval: “Start was echt beestachtig zwaar”

Ben O’Connor begon met klassementsambities aan de Tour de France, maar besloot na de rit naar de Puy de Dôme het geweer van schouder te veranderen. De Australische klimmer gaat de komende dagen op jacht naar ritwinst en deed vandaag al mee om de overwinning. In Issoire kwam O’Connor als derde over de streep.

O’Connor moest er flink voor knokken, maar de renner van AG2R Citroën slaagde er uiteindelijk in om mee te sluipen met de goede vlucht. “Het is lang geleden dat ik een dergelijke etappe heb meegemaakt. De start was echt beestachtig zwaar. Ik ben al heel erg blij met het feit dat ik uiteindelijk in de goede vlucht zat.”

“Je moest vandaag, in deze hitte, echt constant je focus bewaren. Het was een zaak om vooral mentaal niet op te geven. Ik reed enige tijd op achterstand, maar ik bleef er altijd in geloven”, laat hij weten via zijn ploeg.

O’Connor streed in de finale met zijn medevluchters Pello Bilbao, Georg Zimmermann, Esteban Chaves, Antonio Pedrero en Krists Neilands voor de overwinning in Issoire, maar moest in de sprint genoegen nemen met de derde plaats. “In de laatste kilometers probeerde ik het zo goed mogelijk te spelen, en mijn medevluchters te verschalken.”

