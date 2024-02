Nick Doup • maandag 26 februari 2024 om 08:06 maandag 26 februari 2024 om 08:06

O Gran Camiño wil stap hogerop maken, maar UCI-regels steken daar stokje voor

O Gran Camiño kent wat groeistuipen. De rittenkoers in Galicië hoopt na drie jaar als UCI 2.1-wedstrijd een stap vooruit te maken, maar de reglementen van de internationale wielerunie houden een stap hogerop naar de UCI ProSeries tegen. Wedstrijdorganisator en oud-wielrenner Ezequiel Mosquera vindt dat jammer, laat hij weten aan WielerFlits.

“Ik merk dat steeds meer mensen uit Galicië affectie hebben met onze wedstrijd. Na de eerste editie was er nog wat twijfel, maar na vorig jaar is het ‘onze’ ronde. Nu zijn we het meest populaire Galicische evenement, en dat al na drie jaar”, zegt Mosquera trots. “En dat met een wielerwedstrijd.”

Voor het derde jaar op rij staat O Gran Camiño gelabeld als UCI 2.1-wedstrijd op de wielerkalender. Het derde niveau, nog onder WorldTour-wedstrijden en ProSeries-koersen. Maar met het deelnemersveld van dit jaar, met zes WorldTeams en onder meer Jonas Vingegaard, Egan Bernal, Carlos Rodriguez, Richard Carapaz, Rigoberto Urán, David Gaudu en Lenny Martinez aan de start, zou een stap hogerop niet gek zijn.

“Ik heb de UCI daarnaar gevraagd, maar het duurde maar en het duurde maar. Want ik wil wel naar die ProSeries”, zegt een ambitieuze Mosquera. “We willen bovenal een wedstrijd op hoog niveau organiseren en door het aantal te verdienen punten belangrijker worden. Kijk naar de UCI-punten die je deze periode kan winnen. In de Omloop Het Nieuwsblad 300 UCI-punten, in Kuurne 200 UCI-punten, net als in de Ardèche Classic en de Drôme Classic. In de UAE Tour nog veel meer, dat weet ik niet eens. En bij ons? 14 UCI-punten als je een etappe wint en 125 punten voor de eindzege…”

Reglementen zijn duidelijk

Mosquera heeft zijn verhaal gedaan bij de UCI, maar de wielerunie houdt zich wel aan haar eigen regels. De UCI heeft namelijk bij de invoering van de UCI ProSeries meerdere regels vastgesteld. De meest relevante in dit specifieke geval: een land mag in een wielerseizoen maximaal drie rittenkoersen en tien eendagskoersen inschrijven voor de ProSeries.

Met de Ronde van Valencia, de Ruta del Sol en de Ronde van Burgos zit Spanje al aan het maximum. De Spaanse bond mag O Gran Camiño dus niet aanmelden. Bovendien stuit de Ronde van Galicië op een andere regel: ‘Een nieuwe wedstrijd wordt niet toegelaten als het overlapt met meer dan drie WorldTour- of ProSeries-koersen.’ Met de UAE Tour, Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, de Ardèche Classic en de Drôme Classic botst de Spaanse ronde al met vijf grotere wedstrijden.

‘Ik heb UCI-punten nodig’

Toch blijft Mosquera zich hard maken voor zijn wedstrijd. “Ik heb de media-aandacht, ik heb het geld, ik heb met Galicië een grote regio achter mij staan en ik heb de capaciteiten met mijn bedrijf voor een goede organisatie. Maar ik heb ook UCI-punten nodig. Pas dan wordt het interessant voor meer ploegen”, legt hij uit.

“UAE Emirates had misschien wel hier gereden als we meer punten hadden. Zij willen het ploegenklassement van de WorldTeams winnen, maar hier valt bijna niets te halen”, zegt hij. “Daarom ben ik dankbaar voor ploegen als Visma | Lease a Bike, INEOS Grenadiers en die andere WorldTeams, omdat zij hierheen komen zonder te denken aan die UCI-punten. Maar dat maakt het voor ons niet minder belangrijk.”