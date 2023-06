Nummer zes! Miguel Ángel López blijft winnen in de Ronde van Colombia

Miguel Ángel López blijft winnen in de Ronde van Colombia. Donderdag boekte de renner van Team Medellín-EPM alweer zijn zesde zege van de ronde – in zeven dagen! Hij kwam solo aan in Apia en verstevigde zo ook de leiding in het algemeen klassement.

De zesde etappe van de Ronde van Colombia ging van La Virginia naar Apia. De 164,8 kilometer lange rit bevatte in het middenstuk een lange, maar relatief eenvoudige helling, waarna de finish op een beklimming van 5,7 kilometer aan zeven procent lag. Daar moest het gebeuren.

López toonde zich op deze beklimming de sterkste klimmer. Wilson Peña kon nog het dichtst in de buurt blijven: hij moest een kleine halve minuut toegeven op Superman. Aldemar Reyes finishte op de derde plek, 38 seconden achter de winnaar. Daniel Mendez, tot vandaag de runner-up in het algemeen klassement, verloor meer dan een minuut. Peña schuift daarom op naar plek twee, op bijna drieënhalve minuut van López.