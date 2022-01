Puck Pieterse tweede in Wereldbeker Hulst: “Besefte dat het moeilijk zou worden”

Puck Pieterse werd in de Wereldbeker van Hulst knap tweede. De talentvolle renster van Alpecin-Fenix ging fel van start en pakte een grote voorsprong, maar moest in de finale wereldkampioene Lucinda Brand laten gaan. “IK wilde ik er graag bij blijven, maar ze trapte zoveel vermogen op die lange stukken dat het niet meer mogelijk was”, aldus Pieterse.

“Ik ben juist hartstikke blij”, lachte ze kort na afloop van de finish. “Ik startte snel. En toen Marianne Vos een foutje maakte, had ik een gaatje. Ik dacht: nu is het tijd om een kloof te slaan. Tot halfkoers had ik vijftien seconden, maar daarna kwamen ze steeds dichter en besefte ik dat het moeilijk zou worden. Ik hoorde de seconden wegtikken. Natuurlijk is het nooit over, ook als het vijf seconden is…”

Pieterse werd in de slotronde ook nog onder druk gezet door Annemarie Worst. “Ik moest nog hard blijven fietsen om die tweede plek vast te houden”, zegt de Amersfoortse.

Derde plaats voor Annemarie Worst: “Opsteker voor het NK”

Annemarie Worst reed de hele cross in Hulst in de top-5 en slaagde er in een podiumplaats te behalen. “Ik ben zeker blij met deze podiumplaats”, vertelt de renster van 777. “Mijn start was iets minder. Het was kort, met veel draaien en keren, en het was moeilijk om in te halen. Maar toen ik eindelijk naar voren kwam, had ik echt een goed gevoel. Daar ben ik blij mee.”

“Het rondje ligt me hier ook wel. Ik houd daarvan. Dit is een opsteker met het oog op het NK. Het gevoel is weer beter. Het was de voorbije wedstrijden even zoeken naar dat gevoel, maar er zijn veel sterke dames in Nederland. Dat wordt zeker een zware strijd.”