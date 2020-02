Nu verloopt alles wél naar wens voor Cees Bol: “Vandaag ging het geweldig” vrijdag 21 februari 2020 om 18:45

Cees Bol was vanzelfsprekend erg tevreden met zijn etappezege in de Volta ao Algarve, zijn eerste wegzege van het seizoen. In de eerste rit moest hij nog genoegen nemen met de zesde plaats, maar twee dagen later pakte hij het volle pond.

“Een mooie manier om het seizoen zo te beginnen”, reageerde Bol in het flashinterview. “In de eerste sprint maakten we met het team wat fouten, maar vandaag ging het geweldig. Ik ben blij dat ik het kon afmaken.” Team Sunweb werkte hard voor zijn sprinter en gaf hem een sterke lead-out. Of dit vertrouwen geeft voor de komende sprints en voor het volgende weekend, als de Nederlander Kuurne-Brussel-Kuurne op de kalender heeft staan, wilde de interviewer weten.

“Dit jaar zijn we meer gefocust op de sprint”, vertelde Bol. “De jongens waren zo sterk vandaag. Volgende week in Kuurne is het een ander verhaal, maar we gaan zeker weer het beste uit de wedstrijd proberen te halen. Vandaag volgde ik slechts mijn lead-out, Casper Pedersen. Toen ik het bord van de laatste tweehonderd meter zag, ging ik vol aan en was ik uiteindelijk de eerste aan de aankomst.”

Winnen aan het begin van het jaar is altijd belangrijk – is dit dan een goed teken, vroeg de interviewer nog. “Het betekent dat je een goede winter hebt gehad. In de winter hoop je altijd maar dat het goed is wat je doet, maar als dat zich uitbetaalt, is dat natuurlijk geweldig.”