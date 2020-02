Cees Bol spurt naar etappewinst in Volta ao Algarve vrijdag 21 februari 2020 om 18:03

Cees Bol heeft de derde etappe van de Volta ao Algarve gewonnen. Op de oplopende aankomst in Tavira hield hij met een sterke sprint onder meer landgenoot Fabio Jakobsen, de winnaar van de openingsrit, af. Remco Evenepoel behield de leiderstrui.

Gestart werd vandaag vanuit Faro, waar de luchthaven voor veel vakantiegangers het startpunt is voor een verblijf aan de Portugese zuidkust. Vanuit die stad reed het peloton over 201,9 kilometer naar Tavira. Onderweg waren de Portela da Corcha en de Cachopo de enige beklimmingen, maar beide hellingen van derde categorie lagen al in de eerste helft van de wedstrijd. Naarmate de kust weer in zicht kwam, werd het etappeprofiel vlakker. De aankomst was dan weer oplopend.

Drie vroege vluchters

Al in de eerste vijf kilometer werd de vroege vlucht gevormd. Gotzon Martin, Alexander Grigoryev en Tiago Antunes vonden elkaar en pakten snel hun voorsprong, die zou oplopen tot maximaal vier minuten. Martin, koersend voor Fundación-Orbea, was de best geklasseerde renner op de 37e plaats op 4:05 van leider Remco Evenepoel. De Belg hoefde echter niet te vrezen voor zijn positie, want naarmate de finish in Tavira dichterbij kwam, nam het verschil met de kopgroep af.

Op dertig kilometer van de finish had het peloton de vluchters weer in het vizier. De tijdmeter liep terug tot tien, negen seconden, maar de ploegen van de sprinters leken de kopgroep niet te vroeg te willen inlopen. Daardoor zou het nog tot twintig kilometer van de aankomst duren vooraleer het pak op de vroege vlucht neerdaalde. Bij een van de vele rotondes op de route ging het gelijktijdig fout voor enkele renners van Trek-Segafredo.

Op een vluchtheuvel was de ploeg met liefst drie renners betrokken bij een valpartij. Koen de Kort, Jasper Stuyven en Edward Theuns gingen tegen het asfalt en moesten even bekomen, voordat zij de achtervolging op het peloton inzetten. Zo zag de Amerikaanse ploeg wel de sprinttroeven in de problemen komen. Vooraan werd onverminderd hard doorgetrapt door Deceuninck-Quick Step, dat met Fabio Jakobsen en Remco Evenepoel de eerste twee etappes al wist te winnen.

Treintjes op de rails

In de laatste tien kilometer was het dringen geblazen vooraan met de treintjes van de sprinters naast die van de klassementsrenners. Het was echter wachten op de allesbeslissende laatste kilometer op weg naar de licht oplopende finishstraat. Team Sunweb ging de sprint aan voor Cees Bol, bij wie Alexander Kristoff zich in het wiel had gezet. Op het moment dat Bol aanzette, trachtte Fabio Jakobsen eruit te komen, maar zijn landgenoot weerde zich kranig.

Uiteindelijk hield Bol knap stand tot aan de finish. Sasha Modolo, Jakobsen en Kristoff beten in het stof en moesten genoegen nemen met de overige ereplaatsen.