NTT ziet Japans kampioen Shotaro Iribe sleutelbeen breken

Japans kampioen Shotaro Iribe heeft zijn sleutelbeen gebroken. De coureur, die afgelopen winter het continentale Shimano Racing Team verruilde voor NTT Pro Cycling, is inmiddels succesvol geopereerd.

De 30-jarige Iribe bedankt op Twitter zijn volgers voor hun steun. “Dankzij jullie verloopt mijn herstel voorspoedig”, zo laat hij weten. “Ik ga ervoor zorgen dat ik zo snel mogelijk weer genezen ben, zodat ik snel weer kan koersen.”

Wanneer de Japans kampioen weer klaar is om te koersen voor NTT, is nog niet bekend. Iribe maakte begin februari in de Tour de Langkawi al zijn debuut voor het Zuid-Afrikaanse WorldTour-team, waar hij op de 107e plaats in het algemeen klassement eindigde.