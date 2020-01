NTT-teambaas Riis haalt ex-prof Michael Rogers in huis als tijdritspecialist dinsdag 14 januari 2020 om 17:31

Bjarne Riis is sinds vorige week de nieuwe teambaas bij NTT Pro Cycling en de Deense oud-Tourwinnaar heeft meteen Michael Rogers opgenomen in zijn staf. De 40-jarige ex-prof zal zich bij de Zuid-Afrikaanse formatie bezighouden met zijn specialiteit: het tijdrijden.

Rogers – die in het verleden uitkwam voor onder meer QuickStep, HTC, Sky en Tinkoff – werd in zijn rijke carrière drie keer wereldkampioen tijdrijden. De Australiër veroverde in 2003, 2004 en 2005 de gouden medaille, in respectievelijk Hamilton, Verona en Madrid. Rogers werd ook gezien als een beloftevolle klassementsrenner, maar hij wist uiteindelijk nooit een grote ronde te winnen.

Rogers moest in 2016 noodgedwongen afscheid nemen van de wielersport, aangezien hij kampte met hartproblemen. Vier jaar later is hij weer terug in de wielersport als lid van het Zuid-Afrikaanse NTT Pro Cycling. “Hij krijgt de taak om het tijdritmateriaal te verbeteren voor iedere renner, maar hij zal ook de leiding krijgen over de tijdrittesten”, zo vertelt Riis aan Ekstra Bladet.

“We moeten als ploeg zoveel mogelijk verbeteren en Michael kan echt zijn steentje bijdragen.” Rogers en Riis kennen elkaar goed, aangezien ze eerder al samenwerkten bij het Russische Tinkoff en het Deense bedrijf Virtu Cycling.