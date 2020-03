NTT Pro Cycling heeft selectie voor Parijs-Nice compleet zaterdag 7 maart 2020 om 08:13

NTT Pro Cycling heeft haar selectie uit de doeken gedaan voor Parijs-Nice. Met Victor Campenaerts hoopt de ploeg de gele trui te pakken in de enige tijdrit, maar ook in de massasprints en de bergen wil de ploeg haar mannetje staan.

Houder van het werelduurrecord Victor Campenaerts rijdt woensdag in Saint-Amand-Montrond normaal gezien zijn eerste tijdrit in de kleuren van NTT Pro Cycling, nadat hij deze winter overkwam van Lotto Soudal. Deze vierde rit noemde hij al een ‘grote kans’ voor zichzelf en het team. De Belg wil in de eerste dagen geen tijd verliezen, om vervolgens de tijdrit te winnen én de gele trui te veroveren.

Voor de vlakke etappes rekent NTT Pro Cycling op drie sprinters. Giacomo Nizzolo won dit seizoen al een etappe in de Tour Down Under en was eerder deze week tweede in Kuurne-Brussel-Kuurne en zesde in Le Samyn, Gibbons werd een maand geleden Zuid-Afrikaans kampioen en Max Walscheid pakte twee ritten mee in de Tour de Langkawi. In de bergritten mogen Ben O’Connor en Roman Kreuziger voor hun kansen rijden. Michael Valgren en Michael Gogl maken de selectie compleet.

Parijs-Nice staat op de kalender voor 8-15 maart.

Selectie NTT Pro Cycling voor Parijs-Nice 2020

Victor Campenaerts

Ryan Gibbons

Michael Gogl

Roman Kreuziger

Giacomo Nizzolo

Ben O’Connor

Michael Valgren

Max Walscheid

