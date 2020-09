NTT Pro Cycling geeft renners vrij woensdag 30 september 2020 om 09:15

Het voortbestaan van NTT Pro Cycling is al langer onzeker, maar nu ziet het er echt niet goed uit. Het Zuid-Afrikaanse team heeft intussen zijn renners officieel op de hoogte gebracht dat ze vrij zijn op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever.

De renners van het team van Bjarne Riis zijn uiteraard al even op zoek naar een alternatief, maar volgens ProCycling.no is dat nu ook officieel toegelaten. Op dit moment huisvest NTT vijf renners die voor 2021 een contract hebben: Domenico Pozzovivo, Victor Campenaerts, Samuele Battistella, Matteo Sobrero en Dylan Sunderland. De rest had een aflopend contract.