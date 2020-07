NTT met hele ploeg op trainingskamp in Lucca vrijdag 3 juli 2020 om 15:57

NTT Pro Cycling reist later deze maand met de gehele selectie naar het Italiaanse Lucca voor een trainingskamp. Het plan is om daar twaalf dagen lang samen te trainen, vertelt teammanager Bjarne Riis.

Met uitzondering van Shotaro Iribe, die in zijn thuisland Japan herstelt van zijn sleutelbeen- en schouderbladbreuk, is de gehele selectie van NTT van de partij tussen 12-24 juli. Zij worden omringd door een beperkte groep aan stafleden en mensen van het management.

“De tijd dat we niet bij elkaar mochten komen was heel lastig voor iedereen, maar ik moet zeggen dat de spirit in de groep geweldig is nu”, aldus Riis. “Dit trainingskamp is de laatste stap in het proces om weer terug te gaan koersen. We willen onze focus aanscherpen voor het restant van de kalender. We kijken uit naar de koersen die gaan komen. Ons streven is om impact te maken als ploeg.”

Lucca is geen onbekende uitvalslocatie voor NTT Pro Cycling. De opleidingsploeg en enkele renners zijn er gehuisvest. Enkele renners van de continentale tak zullen ook meetrainen tijdens het trainingskamp.