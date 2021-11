Novo Nordisk trekt Nederlands-Tsjechische Matyas Kopecky aan

Novo Nordisk heeft de komst van de Tsjechische juniorenkampioen Matyáš Kopecký bevestigd. De 18-jarige allrounder, die is geboren in Rotterdam, tekende een contract tot eind 2023 bij de Amerikaanse diabetesploeg. De nadruk komt vooral op de ontwikkeling van de jonge renner te liggen, laat het team weten.

Tekenen voor Novo Nordisk is een van de beste dingen die hem ooit zijn overkomen, laat Kopecký via zijn nieuwe ploeg weten. “Ik droom er al mijn hele leven van om professioneel wielrenner te worden en nu komt mijn droom uit. Het harde werken heeft zijn vruchten afgeworpen en ik ben gemotiveerder dan ooit om op mijn fiets te zitten. Dit is een enorme kans die ik met beide handen wil aangrijpen.”

Tot vorig seizoen richtte de Tsjech, bij wie diabetes type 1 werd vastgesteld toen hij 15 jaar oud was, zich vooral op het veldrijden en reed hij meermaals naar de top-10 in de Wereldbeker voor junioren. “Maar het afgelopen seizoen is mijn focus naar de weg verschoven. Ik slaagde erin om het goed te doen in enkele grote U19-etappekoersen en won ook het Tsjechisch kampioenschap op de weg. Op de weg rijden heeft nu mijn volledige prioriteit.”

Kopecký kwam voor het eerst onder de aandacht van de ploeg tijdens het Talent ID-kamp in het Franse Caen dit jaar. “Hij was deze zomer bij ons op het Talent ID-kamp en maakte echt indruk”, zegt ploegmanager Vassili Davidenko. “We kijken ernaar uit om Matyáš te verwelkomen en om hem te helpen zich te ontwikkelen en zijn volledige potentieel te bereiken. Hij is nog erg jong, maar vastberaden en gefocust. We hebben er vertrouwen in dat we hem kunnen helpen.”