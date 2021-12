Novo Nordisk koerst komende twee jaar op Argon 18-fietsen

Novo Nordisk heeft in Argon 18 een nieuwe fietsensponsor gevonden. De Amerikaanse ploeg, die beschikt over een ProTeam-licentie, heeft een samenwerking tot eind 2023 afgesloten met het Canadese merk.

De afgelopen seizoenen koerste Novo Nordisk nog op fietsen van Colnago, net als UAE Emirates en Gazprom-Rusvelo, maar aan die deal is na 2021 een eind gekomen. “We zijn erg blij om een nieuwe samenwerking aan te gaan met Argon 18. Het geeft altijd een speciaal gevoel om een nieuw seizoen te beginnen op gloednieuwe fietsen”, vertelt Vassili Davidenko, de algemeen manager van Novo Nordisk.

“En dan is het ook nog eens een technische partner van het kaliber Argon 18. Om eerlijk te zijn, is dat merk synoniem geworden voor snelheid en kwaliteit op het hoogste niveau, zowel op de weg als op de baan”, aldus Davidenko. Bij Novo Nordisk, dat louter renners in de selectie heeft met diabetes, rijden in 2022 met Jan Dunnewind en Gerd de Keijzer twee Nederlanders.

Argon 18 was afgelopen seizoen helemaal niet actief in het profpeloton. De laatste samenwerking van het merk op profniveau was in 2019 met Astana. Ook was Argon 18 een aantal jaar naam- en fietssponsor van Bora-Argon 18, de ploeg die momenteel BORA-hansgrohe heet.