Nové Mesto: Evie Richards klopt Ferrand-Prévot op de shorttrack dinsdag 29 september 2020 om 17:31

Bij de eerste wereldbekerwedstrijd mountainbike in Tsjechië heeft Evie Richards de shorttrackrace gewonnen. In de eindsprint was ze nipt sneller dan wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot. Anne Terpstra was de beste Nederlandse op de achtste plaats.

Nové Město na Moravě is deze week het decor van de enige twee Wereldbekers mountainbike dit seizoen. Vandaag is in het Tsjechische skioord begonnen met de shorttrackraces. Door de regen lag het parcours er drassig bij. De Italiaanse Eva Lechner had de beste start, maar de tegenstand zat in het wiel.

Naarmate de zeven rondes wegtikten, dunde het veld steeds verder uit onder andere door het harde werk van de Duitse Elisabeth Brandau. In de voorlaatste ronde werd het veld opgeschrikt door een valpartij van Lechner, die haar stuur afbrak. Daardoor waren vier à vijf rensters meteen uitgeschakeld voor de winst.

Uiteindelijk moest een sprint de beslissing brengen. Op het laatste rechte eind ging Evie Richards op de trappers staan, waarna wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot reageerde. Ze gingen tot aan de streep gelijk op, maar de 23-jarige Britse, die we ook kennen uit het veldrijden, was net iets beter.

Wereldbeker mountainbike 2020

Shorttrack vrouwen, Nové Město

1. Evie Richards in 20m52s

2. Pauline Ferrand-Prévot in z.t.

3. Loana Lecomte op 1s

4. Sina Frei op 3s

5. Elisabeth Brandau op 3s