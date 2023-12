zondag 3 december 2023 om 09:18

NOS zoekt nieuwe wielercommentator

De NOS is op zoek naar een nieuwe wielercommentator. De publieke omroep, die bijna alle klassiekers, kampioenschappen en grote rondes als de Tour de France en de Vuelta a España in het wielrennen op Nederlandse tv en radio uitzendt, heeft daarvoor een vacature geopend.

Jarenlang waren Herbert Dijkstra en Maarten Ducrot te horen als commentator en co-commentator bij de NOS, zeker nadat Mart Smeets stopte. Maar inmiddels heeft Dijkstra, die incidenteel nog wel te horen is, een stapje terug gedaan als wielercommentator en is Ducrot officieel gestopt. Zijn laatste wedstrijd die hij analyseerde was de Amstel Gold Race.

Afgelopen jaar vormden Joris van den Berg en Stef Clement een vast commentaarduo, al was oud-wielrenner Michael Boogerd ook steeds vaker te horen in de analyserende rol. Ook Gio Lippens, in principe te horen als radiocommentator, wil nog wel eens achter de commentaarmicrofoon schuiven voor een tv-uitzending bij de NOS.

Tijdens de vrouwenwedstrijden waren het afgelopen jaar Andries Lamain en Roxane Knetemann te horen. Lamain kenden we daarvoor vooral van Eurosport, maar hij werd vanaf het voorjaar 2023 ingezet omdat Danny Nelissen vertrok nadat hij in verband was gebracht met grensoverschrijdend gedrag in de jaren dat hij te gast was bij het NOS-programma De Avondetappe. Nelissen was de laatste jaren de vaste NOS-commentator bij vrouwenkoersen.

Nu zoekt de NOS dus een nieuwe commentator voor 2024. Dat is bij voorkeur iemand met minimaal drie jaar ervaring in het commentaar geven op nationaal, regionaal of lokaal niveau. De vacature staat open tot en met zondag 10 december. Het gaat hierbij om de lead-commentator en niet om de analyserende co-commentator. Die laatste rol wordt vaak vervuld door oud-wielrenners.