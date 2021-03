Norsgaard en Hosking kunnen leven met podiumplaatsen in Le Samyn

Emma Norsgaard en Chloe Hosking moesten zich dinsdag in Le Samyn des Dames gewonnen geven aan Lotte Kopecky. De Belgische kampioene wist de kopvrouw van Movistar en de sprintster van Trek-Segafredo in de sprint te verslaan. “Ik ben zeker niet teleurgesteld met mijn tweede plaats, want Lotte was de sterkste vandaag”, reageert Norsgaard.

“In de Omloop liet Lotte ook al zien hoe sterk ze was, dus ik wil niet zeggen dat ik teleurgesteld ben dat ik hier verloren heb”, aldus de Deens kampioene, die haar sprint erg vroeg aan ging en uiteindelijk nog gepasseerd werd voor Kopecky.

“We hadden het parcours bestudeerd en wilden gaan voor mijn sprint”, aldus Norsgaard. “We wilden er een harde koers van maken en veel rensters afschudden. Dat lukte, en daarna gingen we vol gas voor de sprint. Dat ging best wel goed.”

Hosking: “Het voelde een beetje als een Belgische zomer”

Ook Hosking kan leven met haar podiumplaats. “Als ik zie hoe snel Kopecky mij passeerde in de sprint, dan was zij echt de sterkste”, lacht de Australische. “Het was een korte maar heel zware wedstrijd en daarom miste ik wat snelheid aan het einde. Ik denk dat het een spannende koers was. Ik vond de kasseien en de klimmetjes mooi, want het voelde een beetje als een Belgische zomer. Ik ben blij met mijn derde plek.”

Le Samyn in lentesferen, dat had Hosking ook niet vaak meegemaakt. “Ik herinner mij Le Samyn als een heel koude wedstrijd, maar nu is het 17 graden”, grapt ze. “Hopelijk kom ik volgend jaar terug om twee plaatsen hoger te staan op het podium.”