Noorwegen boven in Ruta del Sol: Ottestad wint slotrit, Aalerud eindwinnares

De slotetappe van de Ruta del Sol voor vrouwen is uitgedraaid op een Noors feestje. De ritzege in de lastige rit naar Castellar de la Frontera ging naar Mie Bjørndal Ottestad van de Noorse selectie. Zij versloeg haar landgenote Katrine Aalerud, die daardoor wel het eindklassement naar zich toetrok.

In de eerste dertig kilometer werd veel geklommen, met de Puerto Hacho de Gaucin (8,6 km aan 6,5%) als scherprechter. Op die klim bleef een elitegroep over waaruit Ottestad, Aalerud en de Belgische Lotte Claes wisten weg te rijden. Voor klassementsleidster Tamara Dronova ging het te hard.

Ottestad, Aalerud en Claes werkten goed samen na de afdaling van de klim en hielden de achtervolgende groep knap achter zich op weg naar de finish in Catellar de la Frontera. Daar won Ottestad de rit en verzekerde Aalerud (Movistar) zich van de eindzege. Claes kwam als derde over de finish.

Het kleine groepje met Dronova kwam ruim een minuut later over de finish, waardoor de Russische wegzakte naar de derde plaats in het eindklassement. Lotte Claes strandde op de vierde plaats in de eindstand.

