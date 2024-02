woensdag 7 februari 2024 om 14:57

Noors toptalent van Visma | Lease a Bike wordt wereldkampioen langlaufen

Visma | Lease a Bike is een wereldkampioen rijker, maar niet in het wielrennen. Jørgen Nordhagen van de eigen beloftenploeg heeft namelijk het WK langlaufen bij beloften over 20 kilometer gewonnen. Dat deed hij in het Sloveense Planica.

De 19-jarige Nordhagen kwam na een wedstrijd, een massastart van 20 kilometer, van ruim 47 minuten solo over de finish in de sneeuw van Planica. Zijn voorsprong was zo groot dat hij in de laatste rechte lijn uitgebreid feest kon vieren met de Noorse vlag. De andere twee podiumklanten, twee Italianen, kwamen ruim twee minuten (!) na Nordhagen over de finish.

Later dit jaar debuteert Nordhagen in het Development Team van Visma | Lease a Bike. Na dat jaar zal hij vanaf 2025 uitkomen voor het Nederlandse WorldTeam, daar ligt hij al vast tot eind 2027. Afgelopen jaar won Nordhagen bij de junioren onder meer de Vredeskoers in Tsjechië, de Eroica Nations Cup en het Noors tijdritkampioenschap. Ook eindigde hij in de top-6 op het WK op de weg, het WK tijdrijden en het EK tijdrijden in zijn categorie.

Bekijk hier de livestream van de zege van Nordhagen op het WK langlaufen