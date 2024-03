zondag 17 maart 2024 om 17:14

Noorse Ottestad rijdt Ellen van Dijk uit leiderstrui op slotdag Tour de Normandie Féminin

Ellen van Dijk is er niet in geslaagd om de Tour de Normandie Féminin 2024 op haar naam te schrijven. De Nederlandse van Lidl-Trek begon als leidster aan de slotetappe, maar zag de Noorse Mie Bjørndal Ottestad de macht grijpen. De vierde en laatste etappe werd gewonnen door de Britse Josie Nelson.

In de Tour de Normandie Féminin viel vandaag de beslissing. In de vierde en laatste etappe reden de rensters – over een afstand van net geen 140 kilometer – van Villers-Bocage naar Caen. Onderweg moesten de deelneemsters nog heel wat hoogtemeters overwinnen: zo lagen er met de Côte de Roucamps (2,4 km aan 5,7%), Côte de la Ranconniere (3 km aan 6,7%), Côte de la Villette (2,9 km aan 5,7%) en Côte de Culey-le-Patry (5,1 km aan 4,4%) nog wat potentiële banenschillen.

Twaalf rensters kozen in deze slotetappe voor de aanval en kleurden het wedstrijdverloop. Het peloton liet begaan, waardoor de voorsprong kon oplopen naar de twee minuten. In deze kopgroep werd het kaf na verloop van tijd van het koren gescheiden, en zo bleven er zes rensters vooraan over: Sabrina Stultiens (VolkerWessels), Marion Bunel (St Michel-Mavic-Auber93), Lore De Schepper (AG Insurance-Soudal NXTG), Ava Holmgren (Lidl-Trek), Mie Bjørndal Ottestad (Uno-X Mobility) en Josie Nelson (dsm-firmenich PostNL).

Lidl-Trek rijdt achter de feiten aan

Deze renners hadden dus een mooie bonus te pakken, en zo speelden Ellen van Dijk en haar ploeg Lidl-Trek toch met vuur. Ottestad en Nelson stonden er namelijk nog altijd goed voor in het klassement, en begonnen met respectievelijk 44 en 53 seconden achterstand aan de slotrit. Met andere woorden: ze mochten op een bepaald moment toch echt dromen van de eindoverwinning.

Van Dijk probeerde in de achtergrond nog wel de bakens te verzetten, in de hoop haar leiderstrui te behouden, maar de Nederlandse kwam te laat. De zes koplopers bleven uit de greep van een eerste achtervolgende groep – met daarin Van Dijk en Thalita de Jong – en mochten het gaan uitmaken voor de ritoverwinning en ook de eindzege. Nelson, Ottestad en Holmgren bleken in de finale over de sterkste benen te beschikken.

Net geen dubbelslag voor Nelson

Nelson wist de strijd om de dagzege uiteindelijk in haar voordeel te beslechten. De 21-jarige Britse kwam met een kleine voorsprong als eerste over de streep, voor Holmgren en Ottestad. En de eindzege? Na het nodige rekenwerk wees de organisatie Ottestad aan als eindwinnares. Het verschil met Nelson bleek na vier etappes en 424 kilometer slechts… één seconde. Van Dijk verloor in extremis dus de gele trui, maar mocht als de nummer drie nog wel het eindpodium op.