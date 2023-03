Noorse mountainbiker Jonas Hoydahl tekent bij opleidingsploeg Jumbo-Visma

Jonas Hoydahl rijdt in 2024 en 2025 bij de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. De 17-jarige Noor is van origine een mountainbiker, maar wil zich graag op de weg verder ontwikkelen.

“Het betekent veel voor me om te tekenen bij zo’n sterke ploeg. Het is een grote kans. Alhoewel ik nog niet zoveel ervaring heb op de weg, wil ik me graag ontwikkelen in deze discipline. Toen ik met de ploeg mee was op trainingskamp in Denia, voelde ik me er meteen thuis”, aldus Hoydahl in een persbericht van de ploeg.

Robbert de Groot legt uit hoe Jumbo-Visma bij de jonge Noor terecht is gekomen: “Hij heeft een brede sportachtergrond en dat is belangrijk voor ons. We volgen hem nu al een tijdje en tijdens een aantal stages hebben we hem beter leren kennen. Daarom willen we met hem door en hem verder ontwikkelen als wegrenner.

Hoydahl eindigde vorig jaar als 44ste op het WK mountainbiken voor junioren en is de nummer twee van zijn land op de mountainbike.

𝗝𝗼𝗻𝗮𝘀 𝗛𝗼𝘆𝗱𝗮𝗵𝗹!💥 Jonas will join our development team next season🆕 Read more about his transfer⤵️ — Jumbo-Visma Development Team (@JumboVismaDT) March 24, 2023