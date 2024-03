dinsdag 12 maart 2024 om 16:26

Nokere Koerse blijft inzetten op veiligheid: “Aanpassing parcours smaakte naar meer”

Nokere Koerse blijft sleutelen aan de finale van haar semiklassieker. Niet alleen de beginlus is grondig hertekend, met de toevoeging van de Lange Munte, Hellestraat en Fabriekstraat, ook in het finale rondje in en rond Kruisem mogen we enkele veranderingen noteren die de veiligheid moeten verbeteren.

Met name de aanloop in dalende lijn richting de voet van Nokereberg was altijd een pijnpunt in Nokere Koerse. Het gedrum in het peloton aan hoge snelheid, leverde gevaarlijke taferelen op. Vorig jaar pakte de organisatie die situatie al aan, door na de laatste kasseien verder door te rijden op de Anzegemsesteenweg en dan via een scherpe bocht de Nokeredorpstraat in te draaien.

“Dit jaar passen we het parcours opnieuw aan”, laat organisator Robrecht Bothuyne ons weten. “Na de laatste kasseien in Wannegem is het nog minder dan drie kilometer naar de aankomst. En dat is een grote verandering. Vroeger konden vluchters bijgehaald worden op de steenwegen naar Nokere. Nu blijven we op smallere wegen en rijden we dus rechtstreeks van Wannegem naar Nokereberg.”

Vlaamse kasseikoers

“Dus: onze aanpassing van vorig jaar smaakte naar meer. En we zijn daarop doorgegaan, zonder in te boeten aan kasseizones. We hebben bij de mannen nog steeds 26 kilometer kasseien verdeeld over 31 zones. Bij de vrouwen zijn dat 17 kilometer kasseien verdeeld over 24 stroken. Daarmee bevestigt Danilith Nokere Koerse haar reputatie als de Vlaamse kasseikoers”, aldus Bothuyne, die de aankomst in de beide wedstrijden wel naar goede gewoonte bovenop Nokereberg laat liggen.

In het finalerondje is alleen de pas aangelegde Doorn-strook nieuw. Verder wachten naar goede gewoonte de Lange Ast, Kloosterstraat en de kasseien van Lededorp, Huisepontweg, Wannegem-Dorp en natuurlijk Nokereberg.